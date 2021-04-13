РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Власти подмосковного Подольска провели выездную проверку по поводу массового замора рыбы на реке Петрице и признали его сезонным, вредных сбросов не обнаружили, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Проведенная выездная проверка показала, что мертвая рыба на реке Петрице является следствием зимнего замора (имеется выраженный гниющий запах и так далее). Сброс технических жидкостей не подтвержден. Вопрос на контроле у отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска и Минэкологии Московской области», - говорится в сообщении.

Замор случается преимущественно в морозную зиму, когда под толстым слоем снега и льда начинает погибать различная живность и водоросли, которым недостаточно кислорода. Зачастую замор рыбы заметен после схода льда, когда у берегов появляется масса полуразложившейся рыбы.

Кислородное голодание возникает у живых организмов в конце февраля - начале марта, когда растворенный кислород уже поглощен, а свежий еще не поступил.