РИАМО - 13 апр. Российский футбольный союз и московский центр «Патриот.Спорт» провели в школах уроки футбола для девочек, мероприятия приурочили ко Дню космонавтики и матчу женской сборной России с командой Португалии. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Уроки прошли в нескольких школах столицы. Так, в школе №1530 урок начался в 11:00. Игроки мачта на вылет поделились на команды. За каждую из них играли гости, которые были приглашены на мероприятие.

В школе № 1797 прошла «Футбольная карусель» – цикл упражнений, который состоит из нескольких спортивных элементов. Мероприятие в учебном заведении началось в 12:15.

В формате выставочного матча урок футбола прошел в школе № 1362. Барабанщицы выступали для гостей и болельщиков в перерывах между таймами. После того, как мероприятие подошло к концу, ученики пожелали женской сборной удачи в матче с Португалией.

Ребята получили автографы, фото на память и были приглашены на матч женской сборной России на «Сапсан Арене».

Участниками матчей стали бронзовый призер «Евро-2008» в составе сборной России, двукратный чемпион России в составе футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Сычев, бывший полузащитник сборной России, трехкратный чемпион России и обладатель «Кубка УЕФА» в составе футбольного клуба «ЦСКА» Ролан Гусев.

Также в мероприятиях участвовали бывший защитник сборной России, двукратный чемпион России по футболу в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников и футболистки женской сборной России и ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина и Эльвира Зиястинова, а также актер театра и кино Ефим Петрунин.

Матч женской сборной России по футболу с командой Португалии пройдет во вторник на «Сапсан Арене».