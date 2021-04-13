РИАМО - 13 апр. На сегодняшний день каждый четвертый москвич участвует в благотворительных и волонтерских проектах, в городе создана единая экосистема поддержки добровольчества, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В День мецената и благотворителя в России мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru. Встреча прошла в офисе благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок». Градоначальник поблагодарил горожан за активное участие в благотворительных программах.

«Москва – добрый город, в котором традиции благотворительности получают достойное продолжение в совместных усилиях столичных властей, некоммерческих организаций и неравнодушных горожан», – отметили в пресс-службе.

В разгар пандемии коронавируса в столице проходила акция взаимопомощи «Мы вместе», которая объединила свыше 20 тыс. волонтеров. Добровольцы помогали пожилым горожанам, работали в больницах, давали бесплатные юридические и психологические консультации.

В Москве действуют 30,5 тыс. негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,4 тыс. – социально ориентированные. Наиболее популярными направлениями работы СО НКО являются образование, здравоохранение, культура и экология.

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