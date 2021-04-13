РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Количество преступлений на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» увеличилось на 5,7% в первом квартале текущего года, сообщает пресс-служба управления.

В отчетном периоде наблюдается рост на 5,7% зарегистрированных преступлений - с 1025 до 1083, из них виновные лица установлены по 751 преступлению (69.35%).

Уровень преступности составил 17,27 при областном показателе в 24,2 (первое место по Московской области).

Анализ преступлений по категориям тяжести показывает, что за первый квартал текущего года на территории обслуживания управления наблюдается увеличение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов: на 5.4% с 352 до 371, из них лица установлены всего по 54% (200).

С 3 до 1 сократилось количество совершенных изнасилований (-66.7%), грабежей - с 17 до 16 (-5.9%), в том числе грабежей на квартиры с 5 до 1 (-80.0%), краж - с 390 до 304 (-22.1%), в том числе с 67 до 37 краж из квартир (-44.8%), с 31 до 20 краж транспортных средств (-35.5%), а также угонов на 80% - с 10 до 2 преступлений.

На 19.8% меньше совершено преступлений в общественных местах (с 394 до 316), в том числе на улицах на 34.8% (с 187 до 122), в состоянии наркотического опьянения на 66.7% (с 6 до 2), в составе группы на 28.3% (с 46 до 33).

В отчетном периоде выявлено 182 преступления экономической и 60 коррупционной направленности.

По итогам первого квартала 2021 года общий массив раскрытых преступлений снизился незначительно - с 659 до 658 (-0.6%). На 2% снизилось количество раскрытых преступлений, предварительное следствие по которым обязательно - с 296 до 290. Количество раскрытых преступлений, предварительное расследование по которым проводится в форме дознания, увеличилось на 1,4% (363 до 368).