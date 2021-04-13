РИАМО - 13 апр. Первые тюльпаны уже расцвели под открытым небом на Весеннем фестивале цветов в «Аптекарском огороде» 13 апреля, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Также посетители могут встретить цветущие подснежники, крокусы, хионодоксы, цикламены, волчье лыко, пролески. А в скором времени можно будет увидеть цветущие сакуры и магнолии.

«У нас в саду всегда теплее, чем в других местах Москвы, поэтому все расцветает раньше. Вот-вот распустятся сакуры, десятки видов магнолий с цветками до 30 см в диаметре, рябчики, яблони, сливы, вишни, абрикосы, груша и другие плодовые деревья. Май станет пиком цветения рекордного количества тюльпанов - более 100 тыс. любимых всеми цветов!» - сообщил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

В Теневом саду уже можно полюбоваться алыми тюльпанами Грейга. У них крупные цветы бокаловидной формы с заостренными лепестками. На их листья нанесены бордовые и фиолетовые полосы.

С середины мая и до начала июня будут цвести редчайшие древовидных пионы, сирень, рододендроны и поздние сорта тюльпанов.

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