РИАМО - 13 апр. В Московском художественном театре им. А. П. Чехова завершилась церемония прощания с режиссером, доцентом школы-студии МХАТ, народным артистом РФ Эмилем Верником, сообщает ТАСС.

Верник скончался 10 апреля от остановки сердца. Режиссеру было 96 лет.

«Прощание прошло в камерной обстановке. Церемонию посетили актеры и режиссеры, творчество которых связано с МХТ им. Чехова, - Сергей Женовач, Константин Богомолов, Андрей Бурковский, Виктор Рыжаков, Евгений Писарев, Марина Зудина», - говорится в сообщении.

Народного артиста РФ похоронят на Востряковском кладбище в столице.

Народный артист России Авангард Леонтьев отметил, что с Эмилем Верником на радио хотели работать все. Верник мог с ходу выдать высокое качество.

«Его дельные и краткие замечания и пожелания очень помогали, структурировали происходящее, задавали тонус, атмосферу той сцены, которая записывалась», - уточнил Леонтьев.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач подчеркнул, что Эмиль Верник любил драматический театр больше жизни.

Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио с 1969 по 2002 годы. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Звание народного артиста получил в 1999 году.