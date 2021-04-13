РИАМО - 13 апр. Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца Валерия Голубкина, которого подозревают в государственной измене, сообщает «Вечерняя Москва».

Пресс-служба суда отметила, что Голубкин будет находиться под стражей до 12 июня текущего года.

По данным СМИ, 69-летний Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Жуковского (ЦАГИ) и преподает аэродинамику больших скоростей.

Ранее московский суд отправил в СИЗО бывшего налогового инспектора ИФНС России №15 Владимира Купцова и бывшего старшего налогового инспектора ИФНС России №26 Михаила Александрова на два месяца. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.