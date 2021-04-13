РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Пять природных пожаров из-за пала травы произошли в подмосковном Красногорске за минувшую неделю, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.

«За неделю в округе произошло 5 природных пожаров, вызванных палом сухой травы. Выгорело больше 3 га земли», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на улице установилась сухая и ветреная погода, а в таких условиях скорость распространения огня достигает 30 км/ч. Во время пожара гибнут мелкие животные, птицы и насекомые.

«Уважаемые жители, призываю всех к неукоснительному соблюдению правил безопасности. Не сжигайте сухую траву, особенно в ветреную погоду, не разводите огонь вблизи зданий и лесных массивов», - добавил Спасский.

Он также напомнил, что опасно оставлять горящий костер без присмотра и бросать на землю непотушенные спички и окурки.

«Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал. В экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону 112», - заключил Спасский.