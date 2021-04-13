РИАМО - 13 апр. Для снижения количества нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга следует ввести ограничения по размеру водительского стажа и числу неоплаченных штрафов у пользователей, сообщил во вторник врио заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.

«Наиболее актуальными, с нашей точки зрения, вопросами <...> является ограничение круга лиц, которым возможно предоставление права управления данными автомобилями. То есть (необходимо - ред.) наличие какого-то водительского стажа. <...> Наличие не оплаченных штрафов», - рассказал Логиновский в ходе круглого стола «Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга».

Он также добавил, что одним из способов снижения количества ДТП с участием автомобилей каршеринга может стать оснащение машин камерами видеонаблюдения.

С января по март 2021 года зарегистрировано 80 ДТП с участием автомобилей каршеринга. За такой же период прошлого года произошло 153 ДТП.

С начала 2021 года выявили 99 водителей каршеринга, в чьих действиях усматривали признаки преступления – это угон, перевозка наркотиков, подделка документов и вождение в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы возбудили 81 уголовное дело.

Логиновский добавил, что главные причины нарушения правил дорожного движения среди водителей каршеринга - это неаккуратная манера вождения и несоблюдение скоростного режима.

Первый заместитель руководителя по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг Ансар Арифуллин сообщил, что в навигационной системе ЦОДД зарегистрировано 24 670 автомобилей каршеринга.

Он также описал портрет водителя каршеринга - участника ДТП. 89% нарушителей - мужчины, 11% - женщины. 89% участников ДТП - граждане России. Больше половины из них - молодые люди от 18 до 30 лет. У 44% нарушителей опыт вождения достигает 1-5 лет.

«Выявляемость нарушений довольно большая.<...> Поэтому тезис о том, что необходимо учитывать количество штрафов водителя, допуская его к управлению транспортным средством, конечно, абосолютно логично вытекает из этой ситуации», - заключил Арифуллин.

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