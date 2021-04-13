РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Жители подмосковных Люберец могут сдать отработанные шины на площадке для раздельного сбора отходов «Мегабак», сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области Лилия Белова.

«Покрышка относится к четвертому классу опасности, это непосредственно нефтепродукт. Прежде чем куда-то выкинуть покрышку, нужно задуматься о природе. Мы все хотим жить в экологически чистых районах, округах, поэтому нужно начинать с себя, и тогда у нас все получится», - сказала Белова.

Она добавила, что сдать покрышки можно на площадку «Мегабак» в поселке Томилино по адресу: улица Гаршина, дом №9/1.

«Рядом, в Дзержинском, находится один из крупнейших заводов «ОрисПром». В Люберцах помимо «Мегабака» есть еще четыре точки бесплатного приема. Покрышки увозят на завод, где стопроцентно перерабатывают. Они закупили станок, который даже перерабатывает металлический корд, в природу ничего не попадает», - уточнила Белова.

Также компания перерабатывает и капроновый корд.

По словам начальника территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области Евгения Златина, согласно части 6 статьи 46 Закона Московской области №191 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства» определено, что в гаражных кооперативах, станциях техобслуживания, стоянках выделяются места для складирования отработанных шин. Их оборудуют твердым покрытием для предотвращения попадания осадков.

За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность. По гаражным кооперативам выписывает штрафы административная комиссия, по остальным юридическим лицам - Госадмтехнадзор. Штраф на должностное лицо составляет от 20 до 50 тыс. рублей, на юридическое лицо - от 50 до 150 тыс. рублей.