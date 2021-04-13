РИАМО - 13 апр. Жители Подмосковья могут пожаловаться на автохамов, которые паркуются на газоне, с помощью приложения «Народный инспектор», сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Хочу напомнить, что в Подмосковье действует мобильное приложение «Народный инспектор», которое призвано бороться с нарушителями. Любой житель может отправить обращение с видео, которое рассмотрит Госадмтехнадзор и по итогам примет решение о назначении штрафа от 1 до 5 тыс. рублей», - сказала Звягина.

Приложение «Народный инспектор» создали на базе «Добродела». Помимо парковки на газонах, пользователи могут сообщить о таких нарушениях, как выброс мусора из автомобиля, блокирование проезда для мусоровоза, парковка на детских площадках. Фиксация нарушения в приложении займет не более 30 секунд.