РИАМО - 13 апр. Расплатиться за проезд в общественном транспорте столичной картой «Тройка» можно будет в Перми и в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 24,9 млн рублей на внедрение транспортной карты «Тройка» в систему общественного транспорта Перми и Комсомольска-на-Амуре.

Сейчас рассчитаться за проезд «Тройкой» можно в общественном транспорте Тульской области. Таким образом, проезд уже оплатили более 755 тыс. раз.

Интерес к московской системе «Тройка» выразили свыше 40 городов и регионов РФ. В том числе Владимирская, Мурманская, Ленинградская, Ростовская, Смоленская и Ярославская области. Кроме того, заинтересованы «Тройкой» в Сочи и Ульяновске.

Транспортная карта «Тройка» — электронная карта для оплаты проезда на городском транспорте и услуг городских сервисов. Залоговая стоимость «Тройки» — 50 рублей. Залог можно вернуть при возврате карты в кассу. Используя данные карты, пассажиры могут быстро и без очередей оплачивать проезд в общественном транспорте Москвы и Московской области.