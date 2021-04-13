РИАМО - 13 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать ограничение использования платежных системам Visa и MasterCard для граждан РФ, передает «Вечерняя Москва».

Он напомнил, что по отношению к России некоторые государства используют ограничения.

«Эти ограничения проявляются в самых разных формах. Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — отметил официальный представитель Кремля.

Необходимость отказа от указанных платежных систем ранее озвучил глава МИД России Сергей Лавров.