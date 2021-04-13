РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Гуманитарную помощь воспитанникам одного из сирийских детских домов собрали в подмосковном Красногорске, сообщил зампред совета депутатов округа Виталий Левченко.
Акцию «Детям Сирии с любовью из Красногорска» провели в школе №15 во вторник. Ранее депутаты местного совета Станислав Касимов и Денис Французов, а также председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов посетили Сирийскую Республику и убедились, насколько тяжело приходится жителям разрушенной войной страны, особенно детям.
Получилось 40 коробок. В числе прочего в ближайшие дни в Сирию отправятся телевизор, две стиральные машины, два стереомикрофона и дизельный генератор – в республике бывают перебои с электроснабжением. Кроме того, ученики школы изготовили открытки в поддержку детям.
«Мы хотели, чтобы активными участниками акции стали красногорские дети. Своими открытками, рисунками они смогут повысить моральный дух сверстников», – пояснил Маликов.
В акции приняли участие депутаты, благотворители Красногорска и волонтеры Подмосковья.
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