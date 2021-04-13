РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Гуманитарную помощь воспитанникам одного из сирийских детских домов собрали в подмосковном Красногорске, сообщил зампред совета депутатов округа Виталий Левченко.

Акцию «Детям Сирии с любовью из Красногорска» провели в школе №15 во вторник. Ранее депутаты местного совета Станислав Касимов и Денис Французов, а также председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов посетили Сирийскую Республику и убедились, насколько тяжело приходится жителям разрушенной войной страны, особенно детям.

«Администрация муниципалитета и совет депутатов решили собрать гуманитарную помощь для детского дома в городе Латакия. Собрали вещи первой необходимости, одеяла, канцтовары, игрушки, сладости – все, что необходимо для облегчения их быта», – сказал Левченко.

Получилось 40 коробок. В числе прочего в ближайшие дни в Сирию отправятся телевизор, две стиральные машины, два стереомикрофона и дизельный генератор – в республике бывают перебои с электроснабжением. Кроме того, ученики школы изготовили открытки в поддержку детям.

«Мы хотели, чтобы активными участниками акции стали красногорские дети. Своими открытками, рисунками они смогут повысить моральный дух сверстников», – пояснил Маликов.

В акции приняли участие депутаты, благотворители Красногорска и волонтеры Подмосковья.