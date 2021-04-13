РИАМО - 13 апр. В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы, всего до 2024 года в регионе появятся около 100 новых школ, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина в ходе заседания регионального правительства.

Она уточнила, что восемь общеобразовательных школ начнут строить на два года раньше срока.

«По восьми школам мы перенесли сроки с 2023 года. В них уже в июле начинается строительство», - сказала Каклюгина.

По ее словам, наиболее сложная ситуация со школами наблюдается в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска, поэтому там возведут два образовательных объекта. Также школу построят в поселке Нахабино Красногорска, ее открытие планируется на 2022 год.

«Новый объект на 1,1 тыс. мест построят в микрорайоне Восточный в Звенигороде. Стройку начинаем в 2022 году», - добавила Каклюгина.

Кроме того, в 2023 году в Одинцове откроют школу на 1,2 тыс. мест в ЖК «Гусарская баллада», в этом же году в Мытищах примет детей новая школа на 1,1 тыс. мест в микрорайоне 25А.

В сентябре текущего года новый образовательный объект откроют в ЖК «Солнечная система» в Химках. В микрорайоне Восточный Истры построят школу на 825 учеников.

«В Ленинском округе в ЖК «Дрожжино-2» крайне необходима школа на 825 мест. В июле уже приступаем к строительству. Щелково, микрорайон Потапово 3А - мы передвинули строительство (школы - ред.) на 2021 год, чтобы быстрее закончить», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в июле-августе в микрорайоне Катюшки Лобни начнут возводить пристройку к школе, рассчитанную на 400 мест. Также летом приступят к строительству школы в микрорайоне Центральный Долгопрудного.

В микрорайоне Губернский Чехова строится школа на 550 детей, ее планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Также начинается строительство школы и учебной пристройки в центральной части города.

Когда и какие справки нужны в школу и детский сад>>