РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Волонтеры подмосковного Подольска помогли с переездом женщине с онкобольным ребенком, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В семье Черевиченко у девочки онкологическое заболевание в стадии ремиссии. Кроме нее тяжело болеет в семье и папа. Денег катастрофически не хватает на самое необходимое. Однако семья должна была освободить снимаемое жилье и переехать на новое место.

Волонтеры подключились к подбору необходимой мебели, привезли посуду и шторы, перевели 5 тыс. рублей на оплату грузчиков и специальной машины. А потом случилось настоящее чудо: один добрый волшебник купил семье на новоселье новый холодильник.

Семье пожелали радости и благополучия в новой квартире.