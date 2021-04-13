РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Мемориальные комплексы и объекты культурного наследия Балашихи приводят в порядок: моют, красят и ремонтируют, где это необходимо, все работы завершат ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На территории Балашихи расположены 48 мемориалов, из них 8 являются памятниками культурного наследия. Эти объекты приводят в надлежащий вид специалисты МБУ «Благоустройство Балашиха», специализированные организации выполняют сложные работы по устранению повреждений.

«Сейчас погода позволяет проводить работы. Также проводим окраску всех ограждений и памятников, ремонтируем подходные пути. Заключены контракты на ремонт 8 памятников культурного наследия и других 40 мемориалов на территории Балашихи. Мы проводим осмотры объектов, учитываем мнение жителей, смотрим текущее состояние, чтобы проводить эти работы», - сказал начальник отдела содержания территории управления ЖКХ администрации Балашихи Иван Костюшин.

Он добавил, что главный мемориальный комплекс Балашихи на площади Славы уже привели в порядок. Обнаруженные дефекты отремонтируют на следующей неделе.

Все памятные места приведут в надлежащий вид ко Дню Победы.