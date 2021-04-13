РИАМО - 13 апр. В столице во вторник температура поднялась до плюс 21,2 градуса, таким образом, был побит рекорд тепла для 13 апреля за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

Это также самая высокая температура, которую зарегистрировали в мегаполисе с начала текущего года.

Прежний рекорд для 13 апреля был установлен в 2008 году. Тогда столбики термометров поднялись до плюс 20,4 градуса.

Точное значение нового рекордного максимума для этих суток будет известно после 21 часа, именно тогда будут сняты показания с максимальных термометров.

Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона>>