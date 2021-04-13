РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Люберецкие школьники поучаствовали во Всероссийской физкультурной акции к юбилею первого полета человека в космос, они проехали на велосипедах 108 км, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Четыре люберчанина - учащиеся 10 класса лицея №4 Арсений Ивченко, Артем Сытьянов, Давид Уснян и Эдгар Давтян - приняли участие во Всероссийской физкультурной акции-челлендже #Поехали_108. Школьники преодолели дистанцию 108 км за 12 часов 53 минуты, проехав на велосипедах из Люберец до Бронниц и обратно», - пояснил Ружицкий.

В рамках акции участники должны были преодолеть расстояние 108 км - ровно столько, 108 минут, длился полет Юрия Гагарина в космосе. Перемещаться в пространстве можно было на беговой дорожке, в бассейне, пешком или на велосипеде. Результаты фиксировались на специальных устройствах (смартфон, трекер и т.д.).