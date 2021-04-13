РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске 24 апреля запустят шесть фонтанов, тестовые испытания пройдут до 20 апреля, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области 24 апреля стартует сезон фонтанов. С 1 апреля в Подмосковье начались мероприятия по уборке территорий после зимы, одной из задач которых является подготовка фонтанов к запуску. Очищают чаши фонтанов, проверяют состояние инженерных систем, регулируют высоту струй, благоустраивают прилегающую территорию. Тестовые испытания пройдут до 20 апреля.

В Подольске торжественный запуск фонтанов состоится 24 апреля по шести адресам: улица Кирова, 4; Кирова, 31; Свердлова, 38 (вблизи ДК «Октябрь»); Ленинградская, 5 (сквер Карелова); вблизи ДК «Молодежный» (Толбино); микрорайон Климовск, улица Ленина, 20 (за ДК «Машиностроитель»).

«Всего на территории региона насчитывается 228 фонтанов. Единый запуск фонтанов состоится 24 апреля – в день общеобластного субботника. К этому времени необходимо провести все подготовительные работы», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию должно уделяться особое внимание. Содержание фонтанов включает в себя проведение текущего ремонта, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техобслуживание насосов, ремонт чаш.

Элементы фонтанов ремонтируют в теплый период, тогда же регулярно проводят очистку от грязи и мусора.

Содержание фонтанов в надлежащем состоянии необходимо не только для сохранения эстетики городских пространств, но и поддержания санитарно-гигиенических норм.