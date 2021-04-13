РИАМО - 13 апр. Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую повредили в 2018 году, может вернуться в экспозицию Третьяковской галереи после реставрации в 2021 году, сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Мы очень надеемся на то, что к концу 2021 года процесс реставрации будет завершен, и мы сможем вернуть картину в бронированном коробе с антибликовым бронированным стеклом в постоянную экспозицию Третьяковской галереи», – сказала Трегулова.

Он отметила, что сейчас картину восстанавливают не только после атаки вандала в 2018 году, но и возвращают ее изначальное состояние.

«После нападения в 1913 году <…> произошло нарушение связи красочного слоя с основой и с грунтом. Сейчас делается все для того, чтобы вернуть картине ее изначальное состояние, <...> чтобы приостановить угрожающие процессы, которые с картиной происходили», – сказала директор Третьяковки.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. В Третьяковской галерее приезжий Игорь Подпорин нанес по знаменитой картине Репина несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчину приговорили к 2,5 годам колонии.

В январе 1913 года картину трижды ударил ножом 29-летний старообрядец Абрам Балашов. Полиция сочла его психически больным и передала на попечение врачей.

Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Третьяковым у автора с передвижной выставки.