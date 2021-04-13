Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической ситуации с Covid-19 в этих странах. С 15 апреля по 1 июня 2021 года чартерные и регулярные рейсы российских авиакомпаний во все аэропорты Турции будут отменены. Что делать туристам, если туры на эти даты уже куплены, как вернуть деньги за отдых или выгоднее получить ваучер, выясняла обозреватель РИАМО.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Заболеваемость закрыла границы

Евгений Епанчинцев

Заболеваемость коронавирусом в Турции за последние недели резко выросла – сразу в 3,5 раза. В связи с осложнением эпидобстановки российский оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня. При этом все обратные вывозные рейсы для находящихся на отдыхе туристов будут выполняться по плану.

Очередное ограничение стало серьезным ударом по туристической отрасли. По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров (АТОР), общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период 15 апреля – 31 мая, составляет более 530 тысяч человек. При этом более 40% отдыхающих должны были составить семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров составила 32 миллиарда рублей.

В АТОР отмечают, что подавляющее большинство туров в Турцию на этот период включают перелеты на чартерных рейсах. Поэтому прекращение чартерного авиасообщения равносильно аннуляции практически всех заявок.

«Масштаб и последствия этого удара с учетом всех негативных последствий пандемии для турсектора могут быть сравнимы только с закрытием границ в марте 2020 года», – отмечают в пресс-службе АТОР.

Точных данных по Танзании пока нет, но эксперты ассоциации допускают, что на апрель-май туда может быть забронировано около 6-7 тысяч туров.

Третий этап туристического кешбэка: как вернуть 20% за путешествие по России>>

Как вернуться домой, если ты уже в Турции

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) опубликовало ряд рекомендаций для туристов и туроператоров в связи со сложившейся ситуацией. Так, организованные туристы, уже находящиеся на территории Турции и Танзании, будут возвращаться домой в плановом режиме согласно датам окончания тура. То есть экстренно вывозить наших сограждан домой не планируется.

При этом в отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. В Ростуризме рекомендуют путешественникам следить за информацией об обратном вылете у своих гидов и на сайте туроператора – организатора поездки.

Обратные вылеты для самостоятельных туристов также предполагаются в плановом режиме согласно приобретенным билетам. Вместе с тем, россиянам рекомендуют отслеживать информацию о возможных изменениях на сайте авиакомпании, реализовавшей авиабилеты.

«Пришлось ехать на Мальдивы»: любители зимовки в теплых странах о неудачном сезоне>>

Что делать, если путевка уже куплена

«Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие», – прокомментировала ситуацию руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Хотя ограничения являются временными и пока действуют до 1 июня, рекомендуется следить за ситуацией на сайте Ростуризма. Тех туристов, которые уже приобрели туры на период после 1 июня, будут постоянно информировать о текущей ситуации. При этом в ведомстве отметили, что турист и в этом случае вправе потребовать расторжения договора о покупке тура «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора».

К таким существенным изменениям относится в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (статья 10 Закона № 132-ФЗ). При этом из суммы стоимости тура удержат фактически понесенные расходы туроператора. В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в суде.

Также в Ростуризме предусмотрели меры поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнять обязательства перед туристами.

Протесты с битьем витрин и зависть к России: жители европейских стран о годе карантина>>

Как вернуть деньги

Тем туристам, у которых путевка не была застрахована от невыезда, член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй рекомендует срочно писать письменные претензии к турфирмам, у которых они покупали тур.

«К мотивированной претензии нужно обязательно приложить копии ваучеров, платежных документов, договоров. Помните, без направления претензии суд не примет исковое заявление к производству», – поясняет РИАМО адвокат.

Если туристическая компания добровольно не вернула деньги за несостоявшуюся путевку, Зуй рекомендует обращаться в суд общей юрисдикции по месту своей происки с иском о взыскании с турфирмы 100% денежных средств, поскольку тур сорвался не по вине туриста.

«Если в вашем договоре страхования была оформлена страховка от невыезда, все намного проще. Обращайтесь с письменным заявлением в страховую компанию, и она все погасит», – добавляет адвокат.

Заразность привитых и бесплодие: доверять ли мифам о вакцинации от Covid‑19>>

Как поменять даты или страну

В свою очередь, генеральный директор компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Александр Байбородин напоминает о том, что при расторжении договора суд может применить статью 781 Гражданского кодекса РФ обязать туристов компенсировать фактически понесенные расходы турфирм – о чем выше говорит Ростуризм.

Поэтому юрист рекомендует путешественникам приложить максимум усилий для согласования новых дат поездки или замены направления. В противном случае можно потерять все деньги или их часть.

Для этого туристам следует обратиться с заявлением в адрес турагента или туроператора с просьбой представить возможные варианты разрешения ситуации, а также указать предпочтительный для себя вариант. При этом изменение условий поездки следует оформлять дополнительным соглашением.

Если предложенные турфирмами варианты все-таки не устраивают – туристы могут обратиться в суд.

«В суде будет оценен размер фактически понесенных турфирмами расходов, изучены документы, подтверждающие эти расходы, и по итогу вынесено решение о возврате туристу всей суммы или части суммы, оплаченной за поездку, или об отказе в удовлетворении иска. Исход дела будет зависеть от доказательств расходов, которые представит турфирма, и от оценки ситуации конкретным судьей», – пояснил Байбородин РИАМО.

«Мы неразлучны благодаря коронавирусу»: как COVID‑19 помогает создавать пары>>

Почему ваучеры надежнее возврата

Адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «АиБ» Мадина Сюняева отмечает, что нынешняя ситуация дублирует ту, что сложилась год назад, в начале пандемии.

«Первое, что нужно сделать любому туристу, — обратиться к туроператору прямо сейчас. Чем раньше человек обратится, тем раньше встанет в список на возврат», - советует юрист.

По ее словам, после обращения есть два варианта развития событий.

«Туроператор будет, скорее всего, предлагать две схемы. Первая — это выдача ваучеров, которые можно будет потратить в тот момент, когда будет открыто сообщение с Турцией и другими странами. Вторая – перебронирование на другие регионы. Обычно предлагают Грузию, Арабские Эмираты, Мальдивы, Россию», – рассказывает адвокат.

По опыту прошлого года ясно, что ваучеры в этой ситуации — самая выгодная система, потому что дает возможность на ту же сумму перебронировать тур, либо сейчас, либо позже, отмечает Сюняева.

Она подчеркивает, что на данный момент по закону у наших туристов нет оснований претендовать на возврат денег за тур в размере 100%.

«Если же туристы хотят ввернуть денежные средства, то полного возврата они не получат. Будет возврат за минусом фактически понесенных расходов, а это бывает немаленький процент. Оператор уже потратил эти деньги на бронирование и другие услуги», – предупреждает адвокат.

При этом идти в суд она не советует. «Обращаться в суды сейчас также не рекомендую. Мы работали с этим очень много в прошлом году. Все равно люди получали выплаты за вычетом понесенных расходов», – говорит собеседница РИАМО.

«Мы живем обычной жизнью»: почему в Китае нет второй волны коронавируса>>

Возвратные билеты и страховка от невылета

Тем, кто только собирается покупать туры на этот летний сезон, Мадина Сюняева рекомендует не бронировать их заранее и быть готовыми к любым отменам.

А при покупке билетов на самолет в данной ситуации лучше приобретать возвратные авиабилеты.

«Там небольшие доплаты, но они помогут сохранить деньги на случай подобных ситуаций. Также обратите внимание на страховку от невылета, сейчас они распространены. Но обязательно смотрите условия, которые в ней прописаны», – советует адвокат.