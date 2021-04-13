РИАМО - 13 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и профильным ведомствам держать на особом контроле строительство школ и других социальных учреждений, а также достройку домов обманутых дольщиков.

«Прошу <...> по всем горящим стройкам, обманутым дольщикам, социальных объектов со строителями держать руку на пульсе. <...> Прошу глав обратить на это свое персональное внимание», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в ряде городов проблема с дефицитом школ является особенно острой.

«В Лобне нам нужно определиться, когда и как мы начнем строить пристройку на 400 мест. Также найти место для новой школы. Прошу тесно взаимодействовать с нашим министром», - заключил Воробьев.

В Подмосковье стараются сокращать время строительства новых школ. Сейчас в регионе учебные заведения строят за полтора года.

В 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.

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