РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Родители школьников из подмосковного Подольска могут посмотреть всероссийские открытые онлайн-уроки 22 и 23 апреля, посвященные вопросам истории и развитию самостоятельности детей, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Родителей школьников пригласили на мероприятия Всероссийского проекта «Открытые уроки».

22 апреля в 12:00 начнется всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и исторических мест.

23 апреля в 19:00 – всероссийское родительское собрание «Как воспитать самостоятельного ребенка?». На нем эксперты расскажут о том, как развить и сформировать самостоятельность и ответственность у школьника, организовать досуг в период летних каникул.

Трансляцию мероприятий можно посмотреть на официальной странице Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф.