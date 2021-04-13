РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили учащимся школы №29 о требованиях к управлению мопедами и легкими мотоциклами, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В подольской школе №29 имени Забродина автоинспекторы провели семинар среди подростков по правилам безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде.

Автоинспекторы напомнили подросткам, что для управления скутером необходимо наличие водительского удостоверения с категорией права управления «М». Для получения категорий «М» (управление мопедом при объеме двигателя до 50 куб см и скорости до 50 км/ч) и «А1» (управление легким мотоциклом с объемом двигателя от 50 до 125 куб см) необходимо достичь 16 лет.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотоэкипировку. На дороге нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.