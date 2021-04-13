РИАМО - 13 апр. В настоящее время в Московской области и столице реализуется проект создания уникальных жилищных кластеров, которые помогут создать удобную инфраструктуру в любом месте и сконцентрировать усилия на развитии человеческого капитала. Новый взгляд на развитие городского пространства обсудили на форсайте «Москва 2050».

Форсайт «Москва 2050» - это проект Института Генплана Москвы, в рамках которого эксперты обсуждают будущее столицы, составляют планы развития и предлагают свое видение города.

В дискуссии участвовали директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, партнер КБ Стрелка Алексей Муратов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, архитектор, руководитель архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев, управляющий партнер Группы «Родина» Владимир Щекин.

«Город, его экономические, социальные процессы становятся каждый год все сложнее и сложнее. Для меня кажется базовым процессом - это сохранение способности открытости мегаполисов крупных, особенно таких, как Москва, Санкт-Петербург. Город должен быть конкурентоспособной инфраструктурой», - сказал Финогенов.

Щекин в свою очередь отметил важность проблематики создания и привлечения талантов.

«Самая высокопродуктивная и креативная часть жителей города в возрасте с 15 до 29 лет уже сейчас имеет свой взгляд на городской комфорт, в котором они готовы оставаться, работать и развиваться. По этой причине город будущего – это город, отвечающий на вопрос, как привлекать, удерживать и развивать молодых талантливых людей», - сказал Щекин.

Он отметил, что справиться с подобными вызовами поможет создание уникальных жилищных кластеров.

«Мы считаем, что в нашей стране самый ценный капитал – это человеческий капитал, и мы работаем над тем, чтобы раскрыть человеческий потенциал, приумножая человеческий капитал. Мы создаем инновационные жилые кластеры с развитой инфраструктурой, ориентированной на раскрытие человеческого потенциала. Во главе этой инфраструктуры - ведущие деятели культуры, искусства, спорта, науки. И мы ориентируем эту инфраструктуру на всестороннее развитие человека, начиная с раннего детства», - отметил Щекин.

Форсайт «Москва 2050» Форсайт «Москва 2050» Форсайт «Москва 2050» 1 из 3

Один из первых подобных кластеров был построен в олимпийской деревне Новогорск на территории подмосковных Химок.

В настоящее время реализуется район Russian Design District в Ватутинках, который планируется ввести в эксплуатацию через год. В этом месте сделана ставка на профессию будущего – дизайнера в широком смысле этого слова. С помощью акцентирования сил и внимания на данной деятельности подобный кластер и будет развивать экономику.

«Russian Design District проектировался и строится как первый в стране район русских дизайнеров, где мы сделали ставку на профессию дизайнера как профессию будущего. Для этого в районе проектируется школа дизайна DATA, Академия моды Валентина Юдашкина. И сама территория района – арт-объект. Для ее создания мы привлекли выдающихся деятелей мира моды и дизайна: Валентина Юдашкина, Викторию Газинскую, Владимира Пирожкова, Игоря Чапурина», - рассказал Щекин.

По его словам, подобные точки являются магнитом для людей, что исключает их переезд, а с точки зрения предпринимателя – это вклад в развитие города за счет частных инвестиций.

«Я считаю, чем больше будет таких точечных, передовых, фронтирных вливаний в город, тем быстрее и динамичнее он будет развиваться», - заключил Щекин.

По итогам встречи участники согласились, что для развития Москвы необходимо грамотно развивать инфраструктуру, которая в современном мире представлена не только в качестве комфортного местоположения и доступности, но и как один из способов развития человеческого капитала.​

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