РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с руководителем фракции ВПП «Единая Россия» в городском округе Подольск Любовью Ушаневой провел встречу с педагогическим коллективом лицея № 26, в рамках которой обсудили с учителями предстоящие экзамены.

Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы требование сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется. Основной период сдачи ЕГЭ запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов отменили.

Для девятиклассников в текущем году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору. Они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике.

По завершению депутаты поздравили юбиляров педагогического состава и вручили им почетные грамоты и награды от Московской областной думы.

Лицей № 26 городского округа Подольск под руководством директора Ларисы Устиновой из года в год становится победителем областных конкурсов в различных номинациях. Его выпускники достигают высоких результатов в вопросах трудоустройства во взрослой жизни. Все победы обусловлены колоссальным вкладом педагогов в развитие подрастающего поколения подольчан, ежедневным кропотливым трудом, усердием, заботой и любовью.