РИАМО - 13 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки промышленной площадки «Микрон», она входит в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Площадка особой экономической зоны на базе завода «Микрон» расположена в районе Матушкино в Зеленоградском округе столицы. Она занимает территорию 13,33 га и является одним из лидеров отечественной микроэлектроники.

На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» находится пять площадок. Вместе они занимают площадь 234,3 га. Там работают порядка 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тыс. рабочих мест.

Общий объем инвестиций в развитие и модернизацию промышленных производств составил порядка 45 млрд рублей, а объем уплаченных налогов превысил 16 млрд рублей.