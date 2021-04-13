РИАМО - 13 апр. Благоустройство территории у столичного вокзала «Восточный» планируется провести до конца 2021 года, работы будут выполнены в два этапа, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Новый городской вокзал построен в составе ТПУ «Черкизово». Он объединяет станцию метро «Черкизовская» и станцию МЦК «Локомотив». Одним из главных элементов инфраструктуры является надземный пешеходный тоннель в сторону Амурской улицы. Ранее она была отделена от ТПУ ж/д путями.

Сейчас подходы к новому вокзалу со стороны Амурской улицы довольно неудобны: там изношенное покрытие тротуаров, разбитый асфальт на проезжей части, недостаточное освещение и вытоптанный газон. Благоустройство этой территории проведут в два этапа.

Во втором квартале благоустроят пешеходные маршруты от жилых массивов района Гольяново к вокзалу. На тротуарах заменят асфальт, также будут установлены новые фонари.

В третьем квартале основное внимание уделят организации удобных подъездов к вокзалу. Запланированы ремонт асфальта существующих дорог и обустройство новой проезжей части. Запланировано создание парковок и установка двух новых остановок транспорта.

На прилегающей к вокзалу территории разобьют более 13 тыс. кв. м газона, установят 33 новых фонаря, а также лавочки и урны. Завершить все работы планируется уже осенью этого года.​