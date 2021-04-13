РИАМО - 13 апр. После зимнего периода самыми популярными темами по благоустройству на портале «Добродел» стали те, которые связаны с благоустройством общественных пространств, зеленых насаждений и ямочным ремонтом, по каждому виду работ составлен план, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы постоянно анализируем «Добродел» и видим основные четыре темы, которые больше всего интересуют жителей, - это уборка газонов и зеленых насаждений, ямочный ремонт во дворах и на общественных пространствах, уборка тротуаров и проездов и кронирование деревьев», - сказал Хайкин на заседании регионального правительства.

Он добавил, что по каждому виду работ составлен план, которого муниципалитеты должны придерживаться.

«Добродел» – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Портал «Добродел» был запущен в 2015 году. ​