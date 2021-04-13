РИАМО - 13 апр. За минувшую неделю на подмосковном портале «Добродел» появилось более 6,5 тыс. новых пользователей, еще 3 тыс. установили мобильное приложение, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Всего же за неделю поступило чуть более 20 тысяч сообщений от жителей. К сравнению на прошлой неделе было порядка 18 тысяч», - сказал Рымар в ходе оперативного совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов.

Портал «Добродел» запустили в Московской области в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями региона и оперативного решения проблем на местах.

За пять лет жителями Подмосковья было прислано на портал свыше 4,2 млн сообщений.