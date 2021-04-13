РИАМО - 13 апр. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Эмилем Верником идет в Московском художественном театре имени Чехова во вторник, сообщает Федеральное агентство новостей.

Артист умер 10 апреля в возрасте 96 лет. За день до этого он попал в больницу.

В фойе театра стоит гроб с телом Верника-старшего. Вокруг стоят букеты и венки от коллег и друзей. Гражданская панихида продлится около часа.

Все три сына режиссера присутствуют: Игорь, Вадим и Ростислав Дубинский от первого брака.

По словам Игоря Верника, его отец вел активный образ жизни до последнего.

Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио с 1969 по 2002 г. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Звание народного артиста получил в 1999 г.