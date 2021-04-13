РИАМО - 13 апр. Комплексное благоустройство улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проведут в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным.

Сейчас улица Сергия Радонежского представляет собой городскую дорогу с 8 полосами движения.

Улица некомфортна для пешеходов, так как пересечение проезжей части затруднено из-за отсутствия переходов. При этом существующие подземные переходы на Андроньевской площади и площади Рогожской Заставы неудобны для маломобильных жителей.

Вдоль тротуара нечетной стороны улицы проложат двухпутную трамвайную линию с остановкой и наземным переходом в районе Малой Андроньевской улицы. Там же установят и светофор.

Новая линия соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. На линии планируется использовать трамваи «Витязь М».

Вдоль четной стороны улицы сделают комфортный пешеходный маршрут. Он свяжет жилую застройку со станциями метро, остановками и местными точками притяжения.

Помимо улицы Сергия Радонежского комплексное благоустройство запланировано на прилегающих к ней Андроньевской площади, площади Рогожской Заставы, участках бульвара Энтузиастов, Малой Андроньевской, Рабочей, Международной и Николоямской улиц, Рогожского Вала и Золоторожского Вала.

Кроме того, благоустройство проведут у станций метро «Римская» и «Площадь Ильича», ж/д станции «Серп и Молот».