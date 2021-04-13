РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Два детских сада микрорайона Дзержинского Балашихи объединят в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в округе, соответствующее постановление главы городского округа Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Данное постановление было подписано 12 апреля в соответствии с федеральными законами «Об образовании в РФ», решением совета депутатов Балашихи «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Балашихи».

«Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №18 «Золотая рыбка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 «Солнышко», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью детского сада №18 «Золотая рыбка» станет предоставление на территории Балашихи общедоступного и бесплатного дошкольного образования.