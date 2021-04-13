РИАМО - 13 апр. Число школьников в Подмосковье выросло с 2013 года до 942 тыс. человек, через два года в школах будут учиться более 1 млн учеников, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В 2013 у нас было 644 тыс. школьников, сейчас школьников 942 (тыс. человек - ред.). Мы ежегодно растем на 43 тыс. детей примерно, только школьников», - сказала Каклюгина.

Также министр подчеркнула, что к 2023 году в подмосковных школах будут учиться более 1 млн человек. Кроме того, по словам Каклюгиной, ежегодно в Московской области прибавляется более 20 тыс. дошкольников.

В 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.