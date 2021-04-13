РИАМО - 13 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать подготовку к новому отопительному сезону 2021-2022 годов, подготовительные работы должны завершить до 25 августа, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Будет проведена проверка готовности к отопительному периоду свыше 73 тыс. жилых и нежилых зданий, в т. ч. порядка 8,9 тыс. объектов социальной сферы.

Подготовку собираются закончить до 25 августа. Готовность к пуску тепла на соцобъекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября.

При этом капитальный ремонт инженерных систем собираются сделать более чем в 2 тыс. многоквартирных домов.

Ранее столичные системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона, процесс отключения отопления занимает до 5 дней и проводится поэтапно.