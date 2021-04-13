РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 апр. Бизнес-завтрак с главврачом Домодедовской центральной городской больницы Андреем Осиповым на тему взаимодействия частной и государственной медицины в округе пройдет 15 апреля, сообщается на странице Торгово-промышленной палаты округа в соцсети «ВКонтакте».

Также на бизнес-завтраке обсудят государственные закупки в медицинской сфере, развитие новых услуг и улучшение качества обслуживания в сфере здравоохранения.

Записаться на встречу можно по телефону: +7(495)727-27-19. Встреча пройдет в рестобаре «ПроЖАРка» по адресу: Каширское шоссе, дом №34. Начало в 9:00.