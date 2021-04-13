РИАМО - 13 апр. Днем во вторник в Москве температура поднялась до плюс 19,6 градуса, таким образом, этот день стал самым теплым днем в городе с начала года, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«С начал года самую высокую температуру зафиксировали сегодня в 12:00 по Москве. Температура воздуха достигла отметки 19,6 градуса», - сказал собеседник агентства.

По его словам, до этого самым теплым днем считалось 11 апреля. Тогда температура воздуха достигла отметки 17,8 градуса.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, в столице во вторник температура может подняться до плюс 21-23 градусов.

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