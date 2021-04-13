РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске подвели итоги Суперкубка Подольской федерации волейбола среди мужчин и женщин, первые места заняли команды «Губернский колледж», «Кузнечики» и «Водоканал», сообщается в группе «Усц Юность» в соцсети «ВКонтакте».

11 апреля в УСЦ «Юность» прошел главный волейбольный турнир Подольска. Лучшие команды чемпионата округа боролись за «Суперкубок ПФВ». В нем приняло участие около 14 команд.

В высшей лиге мужчин победила команда «Губернский колледж», второе место в высшей лиге мужчин у «Академии ПФВ», третье - у «Водоканала».

В первой лиге мужчин лучшими стали «Кузнечики», за ними идут «ГазпромАвиа» и «Весна».

В первой лиге женщин лидером стала команда «Водоканал», на втором месте - «Вольница», на третьем - «Академия ПФВ» (СК «Десна»).