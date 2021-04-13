РИАМО - 13 апр. В столице все справки по болезни ребенка будут загружать сразу в МЭШ, приносить бумажный документ в школу или детский сад теперь не нужно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Мы объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что речь идет о справках, которые освобождают ребенка от занятий (в том числе от физкультуры) по болезни.

Собянин напомнил, что раньше родители школьников и воспитанников детских садов передавали справки учителям и воспитателям. Кроме того, родители учеников делали уведомления через электронный дневник. Всего этого теперь не будет.

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