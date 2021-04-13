РИАМО - 13 апр. Информирование о вакцинировании от коронавирусной инфекции в Подмосковье должно быть максимально расширено, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Тема вакцинации по-прежнему актуальная. Мы должны ее наращивать. Поэтому максимальное удобство, максимальное информирование», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.
Он отметил, что хорошо проявил себя глава городского округа Мытищи Виктор Азаров, который в пятницу и субботу общался с предприятиями города.
Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали более 600 тыс. жителей Подмосковья, вакцинация проходит в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
Для того, чтобы сделать прививку от инфекции нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинируют желающих старше 18 лет. Все проводится бесплатно и добровольно.
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