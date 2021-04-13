РИАМО - 13 апр. До 1 мая в Подмосковье планируют очистить от грязи и помыть дороги и привести в порядок 13 тысяч остановок общественного транспорта, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы определили семь основных мероприятий для приведения дорог в порядок. Во-первых, это уборка <…> грязи после зимы, необходимо почистить семь тысяч километров дорог – это дороги в населенных пунктах», - сказал Гержик в ходе заседания правительства Московской области.

Он добавил, что также необходимо помыть и покрасить 13 тысяч остановок, вымыть после зимы 25 тысяч километров дорог с асфальтобетонным покрытием.

Гержик уточнил, что также в план работ входит ремонт около 100 тысяч ям и очистка тротуаров протяженностью 33 тысячи километров. Все работы должны быть выполнены до 1 мая.

«По примеру городского округа Химки хотелось бы показать, что по состоянию на 11 апреля из семи основных видов работ выполнено 42%. Мы все работы подтверждаем фотоматериалами», добавил Гержик. ​

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