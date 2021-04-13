РИАМО - 13 апр. В настоящее время в Подмосковье по выполнению плана по уборке дорог после зимнего сезона лидируют 10 городских округов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Во вторник под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит оперативное совещание с правительством региона и главами муниципалитетов.

«Наибольший процент выполнения плана (по уборке дорог после зимы – ред.) у десяти муниципальных образований, которые на 11 число (апреля - ред.) практически справились со всеми заданиями. Это Щелково, Шатура, Кашира, Ленинский округ, Лыткарино, Одинцовский округ, Дмитров, Мытищи, Черноголовка и Чехов», – сказал Гержик.​

На региональных и муниципальных дорогах в этом сезоне будут работать более 3,2 тыс. единиц спецтехники и порядка 3,7 тыс. рабочих. Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети будут свыше 240 дорожных организаций, в том числе 24 производственных комплекса «Мосавтодора».

Протяженность дорожной сети Московской области составляет 40,5 тыс. км, из них 14,2 тыс. км – региональная сеть, 26,3 тыс. км – муниципальная.