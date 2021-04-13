РИАМО - 13 апр. Ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировали в 16 городских округах Подмосковья, всего за сутки в регионе зафиксировали 533 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не выявили в Бронницах, во Власихе, в Дмитровском округе, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рузском округе, Серебряных Прудах, Серпухове, Шатуре, Шаховской и в Электрогорске.

По 1 случаю зафиксировали за сутки в Волоколамском округе, Егорьевске, Жуковском, Ивантеевке, Клину, Коломне, Лобне, Лыткарине, Можайском округе, Озерах, Пущине и Фрязине, по 2 – в Долгопрудном, Красноармейске, Краснознаменске, Солнечногорске, Талдомском округе и Электростали, 3 – в Лосино-Петровском округе.

По 4 новых случая Covid-19 за сутки выявили за сутки в Воскресенске, Наро-Фоминском округе и Ступине, по 5 – в Дзержинском и Луховицах, по 6 – в Котельниках и Павловском Посаде, 7 – в Реутове, по 8 – в Богородском округе, в Домодедове, Мытищах и Подольске, 9 – в Чехове.

11 случаев выявили в Химках и Щелкове, по 12 – в Орехово-Зуевском округе и в Черноголовке, 13 – в Пушкинском округе, 20 – в Истре, 21 – в Красногорске, 25 – в Люберцах, 33 – в Ленинском округе, 40 – в Одинцовском округе, 43 – в Королеве, 50 - в Сергиевом Посаде.

Лидерами по числу выявленных случаев болезни за сутки стали Раменский округ (70) и Балашиха (63).

С начали пандемии в регионе зафиксировали 239 734 случая заболевания. Скончались 5589 человек. Выздоровели и выписались 197 078 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>