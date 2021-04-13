РИАМО - 13 апр. В новые школы Подмосковья должны набирать исключительно качественные кадры, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Обращаю внимание, Ирина Александровна (Каклюгина, министр образования Подмосковья - ред.), на качество команд, которые приходят в наши современные школы», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.
Он отметил, что в мае-июне в регионе начинают строить новые учебные учреждения.
В Подмосковье стараются сокращать время строительства новых школ. Сейчас в регионе учебные заведения строят за полтора года.
В 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.
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