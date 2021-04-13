РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Городской округ Люберцы готов к пожароопасному периоду по всем показателям, сообщил начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Люберцы Владимир Пендюрин.

Во вторник у ДС «Триумф» прошел смотр пожарной техники. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий осмотрел технику и пообщался с личным составом.

«С февраля месяца у нас введен особый противопожарный режим. Городской округ Люберцы готов по всем показателям, для того, чтобы убедится, мы проводим смотры техники и личного состава. На данный момент мы делаем усилия, чтобы проводить смотры той техники, которая у нас привлекается для лесоторфяных пожаров», - сказал Пендюрин.

Он добавил, что в последнее время с наступлением тепла участились случаи возгорания сухой травы. В округе происходит по 7-8 выездов в день, особенно в выходные.

По его словам, в сегодняшнем смотре, во вторник, участвовало 42 человека личного состава и 21 единица техники.