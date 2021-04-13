РИАМО - 13 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании правительства во вторник своего спецпредставителя по городскому округу Лобня Владимира Букина.

«Хочу представить вам человека опытного – жителя Лобни Владимира Николаевича Букина. Он с сегодняшнего дня отвечает за все, что происходит в городе», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

Ранее Букин был председателем комиссии по экономической политике и муниципальной собственности, уточняется на сайте администрации округа.

«Задача и сложность Лобни заключается в том, что рядом аэропорт Шереметьево, много ограничений. Нужно найти место, где мы построим школу на 1,1 тыс. мест», – добавил Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что у Букина 20 лет опыта депутатской работы.

«Прошу вас сосредоточиться на проблемах жителей Лобни, направить все силы и энергию на развитие важной для нас территории», – резюмировал Воробьев.