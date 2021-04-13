РИАМО - 13 апр. Все строящиеся в зонах отдыха Подмосковья объекты, в том числе торговые, следует согласовывать жителями региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители обращали внимание <...> на недопустимость строительства каких-либо торговых объектов в местах отдыха людей. <...> Все будем согласовывать с жителями», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он поручил профильным ведомствам проверить наличие в планах проектов по строительству в зонах отдыха.

«Благоустройство как тема звучит постоянно. Нет города, где бы не был востребован сквер, парк», - отметил губернатор.