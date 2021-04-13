РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Врачи подмосковного Подольска провели выездную вакцинацию от Covid-19 на дому 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны, чтобы он смог принять участие в параде Победы, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница 3» в соцсети «ВКонтакте».

Григорий Михайлов родился 10 октября 1923 года. Ветеран очень хотел попасть на парад Победы 9 мая и поэтому решил вакцинироваться. Михайлов ведет активный образ жизни, выходит на прогулки, занимается скандинавской ходьбой, а также наделен прекрасным чувством юмора. Во время беседы с врачами много общался и шутил, рассказал немного о своей жизни и о заботе окружающих.

Кроме него в семье привилась его сноха, Елена Суханова. Женщина искренне удивилась, что некоторые негативно относятся к вакцинации, так как новая коронавирусная инфекция унесла жизни многих людей, а прививка помогает организму защищаться от болезни.