РИАМО - 13 апр. С момента старта столичной программы реновации демонтировано 50 старых домов, процедура прошла по технологии умного сноса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Демонтаж старых домов коснулся девяти административных округов столицы.
На месте демонтированных объектов уже удалось подобрать 17 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом в 289 тыс. кв. м. Там будут проживать свыше 10 тыс. москвичей.
«На десяти адресах идут строительно-монтажные работы. Для шести объектов разрабатывается проектная документация, еще на одном доме – ожидается выход подрядчика на строительную площадку», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкин.
Программу реновации жилфонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В новые дома в рамках реновации переберется порядка 1 млн. жителей столицы.
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