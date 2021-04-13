РИАМО - 13 апр. С момента старта столичной программы реновации демонтировано 50 старых домов, процедура прошла по технологии умного сноса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Демонтаж старых домов коснулся девяти административных округов столицы.

«На месте снесенных домов будет начато строительство, появятся новые социальные объекты и благоустроенные общественные пространства, одним словом, все то, что отвечает запросам горожан», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На месте демонтированных объектов уже удалось подобрать 17 «стартовых» площадок с градостроительным потенциалом в 289 тыс. кв. м. Там будут проживать свыше 10 тыс. москвичей.

«На десяти адресах идут строительно-монтажные работы. Для шести объектов разрабатывается проектная документация, еще на одном доме – ожидается выход подрядчика на строительную площадку», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкин.

Программу реновации жилфонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В новые дома в рамках реновации переберется порядка 1 млн. жителей столицы.

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